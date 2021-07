De Amerikaanse game-uitgever Activision Blizzard laat een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de behandeling van vrouwen op de werkvloer. Vrouwen zouden bij het bedrijf, bekend van games als Call of Duty, World of Warcraft en Candy Crush, routinematig te maken hebben met discriminatie en seksuele intimidatie op de werkvloer.

Woensdag staakten zo'n tweehonderd medewerkers van het bedrijf, een van de grootste fabrikanten van games ter wereld, vanwege de "ongezonde bedrijfscultuur". De medewerkers demonstreerden op de grootste campus van het bedrijf in Californië, waar ze spanborden met "vrouwenrechten doen ertoe" en "speel fijn, speel eerlijk" droegen.

In een reactie op de staking heeft de topman van het bedrijf, Bobby Kotick, een "diepgravend onderzoek" naar de cultuur op de werkvloer aangekondigd. Kotick geeft in een verklaring toe dat Activision Blizzard voorafgaand aan de staking woensdag "weinig aandacht had voor de problemen".

Het onafhankelijke onderzoek wordt uitgevoerd door advocatenkantoor Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr, dat "moet garanderen dat een respectvolle en inclusieve werkplek bevorderd wordt".

Het bedrijf heeft ook een civiele rechtszaak lopen in Californië omdat het mogelijk wetten heeft geschonden door een seksistische cultuur te bevorderen en vrouwen minder te betalen dan mannen. De staat stelt in de aanklacht tegen het bedrijf ook dat slechts 20 procent van de medewerkers vrouw is en er nauwelijks vrouwen aan de top werken.