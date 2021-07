Muziekdienst Spotify blijft groeien. Maandelijks betalen inmiddels 165 miljoen mensen voor het gebruik van de dienst, blijkt uit de woensdag gepubliceerde kwartaalcijfers van het bedrijf. In totaal heeft Spotify 365 miljoen gebruikers.

Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar heeft Spotify er in totaal 66 miljoen gebruikers bij. Het aantal betalende gebruikers steeg met 27 miljoen.

Europa is nog steeds de belangrijkste regio voor Spotify. Van de 365 miljoen gebruikers komt 34 procent uit Europa, gevolgd door Noord-Amerika (24 procent) en Latijns-Amerika (22 procent). De overige 20 procent is verspreid over de rest van de wereld.

Het percentage maandelijks actieve gebruikers dat naar podcasts luistert, is volgens Spotify "licht gestegen" ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Inmiddels zijn er volgens Spotify 2,9 miljoen podcasts beschikbaar op het platform. Dat waren er in het vorige kwartaal 2,6 miljoen.

Spotify heeft meer plannen met podcasts. Zo kondigde het bedrijf eerder al betaalde abonnementsfuncties aan, waarmee gebruikers voor exclusieve afleveringen moeten betalen. Ook haalt Spotify podcastmakers aan boord die vervolgens alleen nog maar afleveringen voor Spotify maken, niet voor andere apps.