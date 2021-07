Werknemers van game-uitgever Activision Blizzard gaan woensdag staken, meldt The Verge. De Amerikaanse staat Californië startte vorige week een rechtszaak tegen het bedrijf omdat vrouwen te maken hebben met discriminatie en seksuele intimidatie op de werkvloer.

Een toezichthouder deed twee jaar lang onderzoek naar de werkcultuur binnen het bedrijf. In de aanklacht staat onder andere dat vrouwen voor hetzelfde werk minder betaald krijgen dan mannen en minder snel promotie maken. Ook hebben verschillende leidinggevenden vrouwen lastiggevallen.

De staat schrijft in de aanklacht ook dat een medewerkster zelfmoord heeft gepleegd tijdens een bedrijfsuitje. De vrouw zou een seksuele relatie hebben gehad met een leidinggevende. Tijdens het uitje zouden collega's naaktfoto's van haar hebben verspreid.

Activision Blizzard noemde de beschuldigingen in een eerste reactie onterecht. Ze zouden "uit de context" zijn gehaald en bovendien "oud" zijn. Het bedrijf zei de afgelopen jaren te hebben geprobeerd medewerkers eerlijk te betalen. De verwijzing naar de zelfmoord vond het bedrijf niet eerlijk.

Medewerkers zijn boos over deze uitspraken en kondigden daarom een staking aan. Ook willen ze beleidswijzigingen afdwingen, zoals het openbaar maken van salarissen en het doorvoeren van verbeteringen tijdens sollicitatieprocedures.

CEO Bobby Kotick heeft dinsdag zijn excuses aangeboden voor de reactie van het bedrijf. "Onze eerste reactie op de problemen en jullie zorgen was toondoof", schrijft hij in een brief aan medewerkers. "Het is noodzakelijk dat we alle ervaringen erkennen en de gevoelens respecteren van mensen die op welke manier dan ook slecht zijn behandeld. Het spijt me dat we niet de juiste empathie en begrip hebben geboden."

Kotick heeft een advocatenkantoor ingeschakeld "om het beleid van het bedrijf te herzien, om zo een respectvolle en inclusieve werkplek te bevorderen". Ook kondigt hij aan dat elke claim wordt onderzocht en dat het bedrijf niet zal aarzelen om mensen te ontslaan als de beschuldigingen gegrond blijken.

Activision Blizzard zegt achter de staking te staan. Medewerkers die woensdag niet op kantoor verschijnen, krijgen doorbetaald.