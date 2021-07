Chatdienst Telegram wordt sinds de corona-uitbraak steeds vaker gevonden door criminelen die er illegaal beeldmateriaal aanbieden, zoals video's van seksafspraken die zonder toestemming opgenomen zijn. Dat blijkt uit onderzoek van KPN Security, dat negentig dagen lang meekeek in 106 Telegram-kanalen waarin criminele activiteiten plaatsvonden.

De kanalen zijn openbaar toegankelijk, maar bevatten vaak "schokkend en traumatisch beeldmateriaal", meldt het bedrijf. Zo wordt er onder meer kinderporno gedeeld.

Ook ontdekte KPN Security een nieuwe vorm van sextortion, het online afpersen met naaktfoto's en -video's. Deze nieuwe vorm wordt datingsextortion genoemd. Daarbij maken criminelen seksafspraken met hun slachtoffers, die vervolgens zonder hun medeweten gefilmd worden. Daarna worden de beelden op Telegram gedeeld.

Groepen waarin de beelden gedeeld worden, hebben soms honderden of duizenden leden. Daarnaast zijn er groepen waarin wapens en drugs worden verhandeld, waar negatieve testbewijzen worden verkocht en waar mensen terechtkunnen voor software om anderen online op te lichten.

Telegram dreigt laagdrempelig alternatief voor darkweb te worden

"De populaire chatdienst dreigt een laagdrempelig alternatief te worden voor het darkweb", zegt KPN Security. Op Telegram worden ook links naar zeer schokkende pagina's op het darkweb gedeeld, zoals pagina's waar sprake is van mensenhandel of waar (veelal neppe) moordvideo's te vinden zijn.

In de kanalen werden binnen die periode 668.043 berichten verzonden, waarvan er 24.326 uniek waren. Veel berichten worden in verschillende groepen verspreid, vaak via dezelfde personen. Een woordvoerder van KPN Security zegt dat de mensen die illegale berichten versturen dat vaak doen met een prepaidsimkaart. Zo blijven ze anoniem en uit handen van de politie.

Waarschuwing voor strafbare content

KPN Security zegt nieuwsgierige gebruikers niet alleen te willen waarschuwen voor traumatische beelden, maar ook voor de strafbare aard van deze kanalen. Via Telegram kunnen de beelden automatisch op het toestel van een gebruiker gedownload worden. "Hierdoor heb je strafbare content op je toestel, waar boetes en celstraffen aan kunnen hangen."

De problematiek rond Telegram speelt al langer. Onderzoeksplatform Pointer schreef twee weken geleden al over de massale verspreiding van naaktfoto's op het platform. De mensen in beeld hebben daar geen toestemming voor gegeven. Vervolgens proberen leden van de groepen te achterhalen wie ze zijn, om ze vervolgens lastig te vallen.

KPN Security raadt slachtoffers aan aangifte te doen, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens al eerder deed.

NU.nl heeft Telegram dinsdag om een reactie gevraagd, maar het bedrijf gaf vooralsnog geen gehoor.