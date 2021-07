Nothing heeft draadloze oordopjes met ruisonderdrukking gepresenteerd. De oordoppen zijn met 99 euro scherp geprijsd in vergelijking met de concurrentie.

De ear (1)-oordoppen gaan met ruisonderdrukking ingeschakeld zo'n vier uur mee op een lading. Met een meegeleverd doosje kunnen ze worden opgeladen. Daarmee halen de oordoppen maximaal 24 uur luistertijd. Met de actieve ruisonderdrukking uitgeschakeld gaan ze langer mee: 5,7 uur op een lading en tot maximaal 34 uur met tussentijds opladen in het doosje.

De oordoppen zijn een in-earmodel, wat betekent dat het rubberen opzetstukje precies in de oren van de drager moeten passen. Ze hebben een transparant ontwerp, zodat de onderdelen van buiten zichtbaar zijn. Ook het doosje schijnt door.

Met tik- en veegbewegingen zijn de ear (1)-doppen te bedienen. Zo regel je onder meer het volume en zet je muziek op pauze. Ze zijn daarnaast water- en zweetafstotend.

De oordoppen zijn vanaf 31 juli te koop voor snelle beslissers. Daarna begint de open verkoop op 17 augustus. Ze kosten 99 euro, terwijl dergelijke oordoppen van Apple 279 euro kosten. De Galaxy Buds Pro van Samsung kosten zo'n 159 euro.

Nothing is het nieuwe bedrijf van Carl Pei. Hij was voorheen de topman van OnePlus, een merk dat bekendheid verwierf door betaalbare telefoons van hoogwaardige kwaliteit te maken.