Spotify brengt een nieuwe functie uit waarmee gebruikers makkelijker kunnen zien of hun favoriete artiesten nieuwe muziek hebben uitgebracht. Ook krijgen zij een melding als er nieuwe afleveringen van podcasts zijn verschenen, meldt het bedrijf.

De functie heet What's New en wordt de komende weken wereldwijd uitgebracht voor iOS- en Android-gebruikers. Spotify voegt in de rechterbovenhoek een icoon van een belletje toe aan het startscherm van de mobiele apps. Als er nieuwe muziek of podcasts beschikbaar zijn, komt er een blauwe stip naast het belletje te staan.

Luisteraars krijgen alleen meldingen van artiesten en podcasts die ze op de muziekstreamingdienst volgen. Alleen naar muziek of een aflevering te hebben geluisterd is niet voldoende voor een melding.

"What's New maakt het makkelijker dan ooit om nieuwe nummers en afleveringen te beluisteren. Bovendien wordt het realtime bijgewerkt, waardoor je weet dat je naar nieuwe inhoud kunt luisteren zodra deze is uitgebracht", schrijft Spotify.