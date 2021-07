De Amerikaanse softwareleverancier Kaseya zegt niet te hebben betaald voor de decryptiesleutel waarmee computersystemen weer konden worden ontgrendeld. Het bedrijf werd begin deze maand getroffen door een grootschalige hack.

Kaseya levert softwarepakketten aan bedrijven, waarmee die op afstand computersystemen van hun klanten kunnen onderhouden en beheren. De cyberaanval zorgde ervoor dat bestanden en systemen van Kaseya-klanten werden versleuteld. Wereldwijd werden zo'n vijftienhonderd bedrijven slachtoffer van de hack.

Het softwarebedrijf liet vorige week weten een oplossing te hebben gevonden voor de hack: een door een cybersecuritybedrijf geteste decryptiesleutel waarmee computersystemen kunnen worden ontgrendeld.

Omdat Kaseya niet precies heeft uitgelegd hoe het aan de sleutel kwam, dachten veel mensen dat het bedrijf hiervoor losgeld had betaald.

Hoewel het bedrijf nog steeds niet wil zeggen hoe het aan de decryptiesleutel is gekomen, zegt het geen losgeld te hebben betaald aan hackers. "Ieder bedrijf moet zijn eigen beslissing nemen over het al dan niet betalen van losgeld, maar Kaseya heeft na overleg met experts besloten niet te onderhandelen met de criminelen die deze aanval hebben gepleegd. Daar zijn we niet van afgeweken."