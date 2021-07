Bijna duizend (oud-)medewerkers van de Amerikaanse game-uitgever Activision Blizzard hebben een brief ondertekend waarin ze schrijven de aankomende rechtszaak tegen het bedrijf over discriminatie en seksuele intimidatie op de werkvloer te steunen. Ze noemen de reactie van de uitgever daarop "afschuwelijk en beledigend", meldt persbureau Bloomberg, dat de brief heeft ingezien.

De rechtszaak werd vorige week aangespannen door de Amerikaanse staat Californië. Een toezichthouder deed twee jaar lang onderzoek naar de werkcultuur binnen het bedrijf en concludeerde dat vrouwelijke werknemers bij Activision Blizzard worden gediscrimineerd en seksueel geïntimideerd.

In de aanklacht staat onder andere dat vrouwen voor hetzelfde werk minder betaald krijgen dan mannen en minder snel promotie maken. Ook hebben verschillende leidinggevenden vrouwen lastiggevallen.

De staat schrijft in de aanklacht ook dat een medewerkster zelfmoord heeft gepleegd tijdens een bedrijfsuitje. De vrouw zou een seksuele relatie hebben gehad met een leidinggevende. Tijdens het uitje zouden collega's naaktfoto's van haar hebben verspreid.

Activision Blizzard noemde de beschuldigingen vorige week onterecht. Ze zouden "uit de context" zijn gehaald en bovendien "oud" zijn. Het bedrijf zegt de afgelopen jaren te hebben geprobeerd medewerkers eerlijk te betalen. De verwijzing naar de zelfmoord vond het bedrijf niet eerlijk.

'Reactie is afschuwelijk en beledigend'

Hoewel Activision Blizzard de aantijgingen ontkent, zijn op sociale media verschillende (oud-)medewerkers naar voren gekomen die het beeld dat het onderzoek schetst bevestigen. In de brief wordt de reactie van het bedrijf "afschuwelijk en beledigend" genoemd.

"Onze leidinggevenden beweren dat er maatregelen worden genomen om ons te beschermen, maar gezien de rechtszaak - en de verontrustende officiële reactie daarop - hebben we er geen vertrouwen in dat zij het belang van onze veiligheid boven hun eigenbelang zullen stellen", staat er in de brief.

"Om te beweren dat dit een onterechte en onverantwoordelijke rechtszaak is, terwijl er zo veel huidige en voormalige werknemers zich uitspreken over hun eigen ervaringen met intimidatie en misbruik, is onaanvaardbaar."

Activision Blizzard is onder andere bekend van de games Call of Duty en World of Warcraft. Het bedrijf, dat in Santa Monica is gevestigd, is een van de grootste uitgevers van games ter wereld. Er werken zo'n 9.500 mensen, waarvan ongeveer 20 procent vrouw is.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).