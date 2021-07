Miljardair Jeff Bezos heeft de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA 2 miljard dollar (bijna 1,7 miljard euro) geboden om een ruimtevaartuig te bouwen voor een missie naar de maan. Zijn ruimtevaartbedrijf Blue Origin zal de kosten dan de komende twee jaar voor eigen rekening nemen.

Blue Origin tekende eerder protest aan tegen het besluit van NASA om SpaceX het ruimtevaartuig te laten bouwen dat Amerikaanse astronauten voor het eerst sinds de jaren zeventig naar de maan moet brengen. Dat contract met het ruimtevaartbedrijf van Tesla-topman Elon Musk is 2,9 miljard dollar waard.

Bezos schrijft in een brief aan de directeur van NASA nu bereid te zijn de ontwikkelingskosten voor een ruimtevaartuig de komende jaren voor eigen rekening te nemen. Maar dan moet het contract wel aan Blue Origin worden toegekend.

Blue Origin vindt dat NASA door nu alleen voor SpaceX te kiezen het maanproject in de waagschaal legt, omdat er geen plan B is. Bovendien wordt hiermee in de ogen van het bedrijf een potentieel monopolie gecreëerd voor alle toekomstige NASA-verkenningsmissies.