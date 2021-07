Het antiterreurplatform Global Internet Forum to Counter Terrorism (GIFCT) gaat aanzienlijk meer extreemrechtse inhoud toevoegen aan zijn database, schrijft persbureau Reuters maandag. Hiermee hoopt de organisatie, waar Facebook en Microsoft ook lid van zijn, de aanwezigheid van extreemrechtse groepen op online platforms beter te kunnen signaleren en bestrijden.

De database van het GIFCT bevat onder andere video's en beelden van terroristische groeperingen die op een lijst van de Verenigde Naties staan. Momenteel bestaat de database vooral uit inhoud van extremistische islamistische organisaties, zoals IS, Al Qaeda en de Taliban.

In de komende maanden voegt de groep manifesten van extreemrechtse terroristen toe, die vaak online worden verspreid door sympathisanten. GIFTC gaat lijsten van de inlichtingengroep Five Eyes gebruiken om de database aan te vullen. Daarnaast voegen Twitter, Google en Facebook inhoud toe die ze zelf van hun platforms hebben verwijderd.

Momenteel hebben veertien techbedrijven, waaronder Reddit, Snapchat-eigenaar Snap en Airbnb, toegang tot de database.

GIFCT is in 2017 opgericht naar aanleiding van de terroristische aanslagen in Parijs en Brussel. De groep kreeg kritiek van digitale activisten, die zich zorgen maken over censuur.