Apple wil "in de loop van de komende jaren" de gezichtsherkenningsfunctie Face ID aan Macs toe te voegen, schrijft Bloomberg-journalist Mark Gurman zondag in zijn Power On-nieuwsbrief. Ook verwacht hij dat het techbedrijf op den duur Face ID beschikbaar maakt voor de andere apparaten.

De verwachting is niet dat de eerste Macs met Face ID dit jaar al verschijnen. "Ik durf wel te wedden dat Face ID op de Mac er binnen een paar jaar aankomt", schrijft de journalist. "Ik verwacht dat alle iPhones en iPads binnen dezelfde periode ook overgaan op Face ID."

Met een zogeheten punch hole-display moeten de frontcamera's op de toekomstige iPads en iPhones beter in het scherm worden geïntegreerd. Daardoor is de camera beter geschikt voor gezichtsherkenning en verdwijnt de inkeping aan de bovenkant van het scherm. In maart speculeerde Apple-analist Ming-Chi Kuo dat enkele iPhone-modellen in 2022 worden voorzien van een dergelijk display, schrijft MacRumors.

De goedkopere Apple-apparaten die nu op de markt zijn, zoals de iPad Air en de iPhone SE, maken alleen gebruik van vingerafdrukherkenning. Apple zou deze functie nog voor de budgetmodellen gebruiken, omdat het goedkoper is dan Face ID. Bij de huidige MacBooks zijn de schermen te dun om er een fatsoenlijke dieptesensor in te zetten. Deze is nodig om gezichtsherkenning mogelijk te maken.

Bloomberg berichtte in januari dat de recent uitgebrachte 24 inch-iMac Face ID zou krijgen, maar dat Apple uiteindelijk heeft gekozen voor een toetsenbord met Touch ID.