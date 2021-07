De Olympische Spelen zijn in volle gang en daar haakt ook Google op in. De techgigant heeft een zogenoemde Doodle ontworpen waarmee gebruikers een sportieve game kunnen spelen: Doodle Champion Island Games.

Een Google Doodle is een aangepast logo dat de zoekmachine bij bepaalde gelegenheden gebruikt, bijvoorbeeld tijdens internationale feestdagen. Zo werd het logo eerder al veranderd tijdens Kerstmis en Halloween. Ook Nederlands eerste astronaut Wubbo Ockels, die in 2014 overleed, kreeg in 2020 ter ere van zijn 74ste verjaardag een Doodle.

Het is niet voor het eerst dat Google een Doodle-game uitbrengt. Tijdens de Olympische Spelen van 2012 konden gebruikers ook vier spelletjes spelen: hordelopen, basketbal, kanoën en penaltyschieten. In 2013, toen Google vijftien jaar bestond, was er een game waarin je tegen een piñata moest slaan.

Spelers kruipen in Doodle Champion Island Games in de rol van Lucky, een kat die verschillende sportieve minigames moet voltooien op het Japanse Champion Island. De spelletjes zijn gebaseerd op sporten die worden beoefend tijdens de Olympische Spelen. Zo kunnen spelers bijvoorbeeld boogschieten, skateboarden, synchroonzwemmen of een potje tafeltennis spelen.

Naast het spelen van de minigames kunnen spelers Lucky vrij over het eiland laten lopen. Ook kunnen er verschillende gebouwen worden bezocht. Volgens Google is Doodle Champion Island Games zijn grootste en interactiefste game ooit.

Tussen het spelen door worden animaties getoond die zijn gemaakt door het Japanse animatiebedrijf Studio 4°C. In de beelden zijn verschillende culturele elementen van gastland Japan verwerkt.

Spelers kunnen, wanneer ze aan de game beginnen, kiezen uit vier verschillende teams: rood, blauw, groen of geel. De totaalscore van alle spelers wereldwijd wordt bijgehouden op een scorebord. Het is de bedoeling dat spelers hun team naar de overwinning helpen.

De game kan overigens tussendoor worden afgesloten. Google onthoudt je progressie, waardoor je later weer verder kunt spelen.

Het spel blijft nog tot en met het einde van de Olympische Spelen op 8 augustus boven de zoekmachine staan. Ook daarna zal de game nog te spelen zijn via een speciale archiefpagina voor Doodles.