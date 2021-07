De Marshelikopter Ingenuity heeft inmiddels meer dan een mijl (1,6 kilometer) over de rode planeet gevlogen. Die mijlpaal werd dit weekend bereikt tijdens de tiende vlucht van de helikopter, meldt NASA.

Deze vlucht was volgens de ruimtevaartorganisatie de meest complexe tot nu toe. De helikopter steeg op naar een recordhoogte van twaalf meter om vervolgens langs tien vooraf vastgestelde punten te vliegen.

De vlucht duurde in totaal bijna drie minuten. Dat is een stuk langer dan tijdens de eerste test, toen het toestel zo'n veertig seconden in de lucht bleef hangen. Tijdens de tiende vlucht fotografeerde Ingenuity een aantal bergkammen, die voor onderzoekers mogelijk interessant zijn.

De Marshelikopter werd vorig jaar als bagage in het laadruim van de Marsrover Perseverance gelanceerd. In februari landden de toestellen op Mars en begin april werd Ingenuity op de planeet gezet. De helikopter is bijna 1 meter hoog en weegt 1,8 kilogram.

De verwachting was dat de vluchten van Ingenuity in mei zouden stoppen, maar de resultaten waren zo veelbelovend dat hij nog steeds vliegt. "We verwachten wel dat er een einde aan komt", zei projectmanager MiMi Aung eerder. "Het blijft een verrassing hoelang de onderdelen blijven werken."