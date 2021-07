Een Tesla-eigenaar die met een testversie van de Full Self-Driving-software (FSD) rijdt, merkte op dat het systeem de maan aan de hemel aanzag voor een verkeerslicht. De auto wilde daardoor steeds afremmen op de snelweg.

Tesla-bezitter Jordan Nelson deelt een filmpje van het voorval op Twitter. In de tekst bij de video richt hij zicht tot Tesla-directeur Elon Musk. "Ik denk dat je team hier even naar moet kijken. De auto denkt dat de maan een oranje licht is en wil daarom steeds afremmen."

Musk heeft overigens niet op de tweet gereageerd. Het afremmen in deze autonoom rijden-modus is overigens door de menselijke bestuurder te omzeilen door gewoon weer het gaspedaal in te drukken.

De FSD-software is inmiddels in de Verenigde Staten geïntroduceerd. Tesla-eigenaren kunnen voor 199 euro per maand of een eenmalige betaling van 10.000 dollar gebruikmaken van de functies.

Met de software is een Tesla niet volledig zelfrijdend. Wel kan de auto zelf de snelheid aanpassen, objecten op de weg herkennen, afstand houden en assisteren bij het wisselen van baan.