Tencent moet een deel van zijn exclusieve muziekrechten opgeven in China. Dat heeft de Chinese toezichthouder van marktregulatie het bedrijf opgelegd, schrijft CNBC. Ook krijgt Tencent een boete van 500.000 yen (ruim 65.500 euro).

De straffen zijn het gevolg van een overname die Tencent in 2016 deed. Vijf jaar geleden nam de techgigant China Music over, waarna Tencent meer dan 80 procent van de exclusieve muziekrechten van muziekbibliotheken in handen heeft. Volgens de toezichthouder was die overname in strijd met de wet.

Tencent zou hiermee een onterecht voordeel hebben afgedwongen ten opzichte van concurrenten, omdat het in staat is meer exclusieve deals te sluiten met auteursrechthouders. Daarnaast had Tencent de toezichthouder niet goed over de overname geïnformeerd.

Tencent krijgt dertig dagen om afstand te doen van de rechten die het na de overname verkreeg. Ook moet de techgigant de Chinese toezichthouder de komende drie jaar elk jaar op de hoogte houden van het naleven van de regels.

In een reactie laat Tencent weten "aan alle wettelijke vereisten te zullen voldoen". Verder zegt het bedrijf bij te zullen dragen aan een gezonde concurrentie op de markt.

China strenger tegen techbedrijven

Tencent is een van de grootste techbedrijven van China. Het bedrijf bezit onder meer de chatapp WeChat en investeert fors in de gamemarkt.

De Chinese autoriteiten zijn al langer bezig met het aanscherpen van het toezicht op bedrijven zoals Alibaba en Tencent. Peking heeft besloten om harder op te treden tegen grote concerns die veel macht hebben. Tot voor kort waren zij nog maar aan weinig regels gebonden.