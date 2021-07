Google-moederbedrijf Alphabet heeft Intrinsic opgericht, een bedrijf dat software ontwikkelt waarmee industriële robots goedkoper, bruikbaarder en gemakkelijker om te gebruiken moeten worden. Intrinsic komt voort uit X, de experimentele tak van Alphabet.

Intrinsic-directeur Wendy Tan-White schrijft in een blogbericht dat er de laatste jaren weinig is veranderd aan het proces om robots te leren hoe zij moeten werken. "Dat remt het potentieel van robots om ze bij meer bedrijven in te zetten."

Tan-White meldt dat gespecialiseerde programmeurs honderden uren besteden aan het ontwikkelen van robots voor specifieke taken, zoals lassen of het lijmen van een elektronicabehuizing. "Maar veel taken, zoals stekkers insteken of snoeren verplaatsen, blijven onhaalbaar voor robots, omdat ze niet beschikken over de juiste software of sensoren om de fysieke omgeving te begrijpen."

Daar moet Intrinsic bij gaan helpen. Tot nu toe heeft het bedrijf vooral software getest die onder meer draait om herkenning, deeplearning, simulatie en het controleren van kracht.

Uit de X-divisie van Alphabet ontstonden de afgelopen tien jaar verschillende projecten. Zo werden er bezorgdrones en internetballonnen ontwikkeld. Veel projecten werden ook weer afgeblazen. Een van de meest geslaagde projecten die vanuit X ontstond was Waymo, Alphabets bedrijf dat zelfrijdende auto's maakt.