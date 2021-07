Apple heeft de maker van iDOS 2 gesommeerd een functionaliteit aan te passen, anders wordt de app uit de App Store gehaald. Dat schrijft ontwikkelaar Chaoji Li, die niet van plan is om de vereiste aanpassingen te maken.

De app is een DOS-emulator, waarmee spellen voor het oude computersysteem op een iPhone of iPad gespeeld kunnen worden, zoals de eerste Doom. Hoewel iDOS 2 al sinds 2014 in de App Store staat, heeft Apple bij de recentste update bezwaar gemaakt.

Volgens het bedrijf houdt de app zich niet aan de regels van de App Store, waarin staat dat apps geen uitvoerbare code mogen installeren of starten. Dat gebeurde in iOS 2 wel, omdat oude games moesten worden geïmporteerd via iTunes.

Apple gaf de ontwikkelaar twee weken de tijd de functionaliteit te verwijderen. Gebeurt dat niet, dan kan de app niet in de App Store blijven staan. Chaoji Li schrijft dat hij die wijzigingen niet zal doorvoeren. "Het zou verraad zijn aan alle gebruikers die deze app speciaal voor deze functies hebben gekocht. Bestaande gebruikers moeten de app nog uit hun aankoopgeschiedenis kunnen downloaden. Als dat ooit niet meer kan, is dat niet mijn schuld."

Ergens in de komende weken verdwijnt de app, die 5,49 euro kost, uit de App Store. Wanneer dat gebeurt, is niet precies bekend.