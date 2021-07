De Duitse politie heeft meer dan zestienhonderd verdachten opgespoord die massaal kinderporno zouden hebben gedeeld in chatgroepen. De meesten komen uit Duitsland, anderen komen uit onder meer Zwitserland, Oostenrijk, Frankrijk en de Verenigde Staten.

Het gaat daarbij ook om veel minderjarigen, aldus de politie van de Zuid-Duitse deelstaat Beieren. De verdachten riskeren naar verluidt een gevangenisstraf van minimaal één jaar.

Ze konden worden geïdentificeerd nadat experts maandenlang de uitwisseling van foto's en video's hadden gevolgd. Inmiddels buigt het openbaar ministerie zich over het dossier in de vorm van enkele honderdduizenden A4'tjes in 21 grote verhuisdozen.

Behalve mensen met pedofiele neigingen zijn het vaak kinderen en jongeren die in groepschats dergelijk materiaal doorsturen en zo een strafbaar feit plegen, aldus een justitiewoordvoerder.

De politie trof niet alleen kinderporno aan, maar ook dierenporno en opnames die geweld verheerlijken of opruiend zijn.