Het is volgens Europese toezichthouders voor gebruikers van Google-diensten te onduidelijk hoe het bedrijf te werk gaat. Bij de zoekmachine is het bijvoorbeeld niet altijd duidelijk waarom Google de ene resultaten hoger zet dan de andere, blijkt uit een onderzoek dat werd geleid door de Nederlandse Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de Belgische Economische Inspectie. Als het bedrijf niets verandert, kunnen er boetes volgen.

Ook in de Play Store voor apps ontbreekt vaak informatie, zeggen Europese consumentenautoriteiten die bepaalde producten van Google hebben onderzocht.

Daaruit kwam een aantal "verbeterpunten" naar voren. De toezichthouders vinden bijvoorbeeld dat Google niet transparant genoeg is over het rangschikken van resultaten in zijn zoekmachine. Zo zou het bedrijf aan consumenten duidelijk moeten maken of bepaalde merken of bedrijven hebben betaald voor een hogere plek in de zoekresultaten.

In de Play Store, waar het gros van de mensen met een Android-telefoon apps downloadt, ontbreekt volgens de toezichthouders soms essentiële informatie. Zo is niet altijd duidelijk wie de verkoper van een product in de appwinkel is.

Daarnaast levert Google volgens de ACM niet altijd heldere informatie over de servicevoorwaarden voor apps in de Play Store. Bij zijn speciale zoekfuncties voor hotels of vluchten laat Google vaak na om de prijzen inclusief belasting of andere noodzakelijke kosten te tonen.

Toezichthouders dreigen met boetes

Met deze ondoorzichtige werkwijze houdt Google zich volgens de toezichthouders niet goed aan regels die consumenten tegen misleiding moeten beschermen. Als het Amerikaanse concern de genoemde wijzigingen niet doorvoert, komt er een vervolgonderzoek waar mogelijk boetes uit voortvloeien.

"Consumenten moeten ervan uit kunnen gaan dat ze niet misleid worden. De informatie die ze krijgen, moet duidelijk en volledig zijn", stelt ACM-bestuurslid Cateautje Hijmans van den Bergh in een toelichting.

"De keuzes die ze maken, moeten niet gestuurd worden door valse reviews of onduidelijke betaalde ranking. Ook moeten contactadressen makkelijk vindbaar zijn. Met andere woorden: consumenten moeten met vertrouwen kunnen googelen."