Hij gaat in de bochten zo'n 50 kilometer per uur en kan op de rechte stukken een snelheid van 115 kilometer per uur halen, maar er komt geen coureur aan te pas. Studenten van de Technische Universiteit Eindhoven hebben een raceauto ontworpen die autonoom kan racen.

Het studententeam University Racing Eindhoven (URE) doet in augustus voor het eerst mee aan een wedstrijd in de autonome klasse. Die vindt plaats op het Circuit de Barcelona-Catalunya in Spanje, dat sinds 1991 ieder jaar op de Formule 1-kalender heeft gestaan.

De wedstrijd is onderdeel van Formula Student, een internationale designcompetitie. Een team van studenten ontwerpt en bouwt een kleine raceauto, waarmee ze het tegen andere landen opnemen op verschillende racecircuits. Het autonome racen is een relatief nieuwe klasse in deze competitie.

Maar hoe werkt het dan, als er geen coureur aan te pas komt? "De raceauto zetten we zelf neer op de baan. Vervolgens geven we met een soort afstandsbediening aan dat de auto mag gaan rijden", legt teammanager Dennis Gubbels uit.

38 Bekijk hier beelden van de autonome raceauto

Afstandsbediening heeft alleen aan- en uitknop

Het is niet zo dat de studenten de auto vervolgens met dit kastje kunnen besturen. "De afstandsbediening heeft alleen een aan- en uitknop. Die laatste is eigenlijk alleen bedoeld voor noodgevallen waarin de auto niet meer doet wat we willen. De rest wordt voorgeprogrammeerd."

De auto wordt niet zomaar op het circuit gezet. Vooraf vinden testdagen plaats op verschillende circuits, bijvoorbeeld in het Belgische Lommel. "Tijdens zo'n dag laten we de auto bijvoorbeeld in een rechte lijn rijden om de acceleratie te testen. Of we laten de wagen een achtfiguur rijden om de snelheid in bochten te meten", zegt Gubbels.

Auto kan ook elektrisch racen met coureur

De studenten hebben het model overigens zo ontwikkeld dat de auto niet alleen in de autonome klasse mee kan doen, maar ook in de elektrische klasse. Daarin kruipt wel een coureur achter het stuur. "We doen in Barcelona in beide klassen mee. Voor het autonome racen kunnen we de auto ombouwen. Zo plaatsen we bijvoorbeeld extra sensoren op de voorkant."

De studenten, dit jaar bestaande uit een groep van 57 mensen, zijn twee jaar geleden al begonnen met het bouwen van de auto. De coronapandemie gooide echter roet in het eten. "We kregen de auto niet af en ook de wedstrijden werden afgelast. Normaal gesproken bouwen we gedurende het hele schooljaar aan de auto en vinden de wedstrijden dan in juli en augustus plaats."

Volgens Gubbels is het team klaar voor Barcelona. "We moeten nog wat kleine dingen finetunen, maar over het algemeen ziet het er goed uit." De studenten nemen het in de week van 2 augustus op tegen veertien andere teams, waaronder de Verenigde Staten, Duitsland en Portugal.