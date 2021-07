De groei van Snapchat zet door. De app had in het tweede kwartaal van dit jaar zo'n 23 procent meer gebruikers in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden.

In het tweede kwartaal kwamen er per saldo dertien miljoen dagelijks actieve Snapchat-gebruikers bij. In totaal 293 miljoen mensen versturen nu dagelijks tijdelijk zichtbare video- en fotoberichten naar elkaar via de app, ook wel 'snaps' genoemd. De populariteit van Snapchat is deels te danken aan alle visuele effecten die je aan die beelden kunt toevoegen, zoals gezichtsfilters.

Snapchat-topman Evan Spiegel verwacht dat het aantal gebruikers nog verder stijgt naarmate meer lockdowns eindigen, omdat de app is gemaakt om buitenshuis te worden gebruikt met vrienden.

Ook spelen nieuwe functies volgens Spiegel een rol in de stijging. Zo is het sinds kort mogelijk om via de app korte video's op te nemen die vervolgens 'viral' kunnen gaan, net zoals bij TikTok.

De omzet van het bedrijf liep in het tweede kwartaal op tot 982,1 miljoen dollar (zo'n 834 miljoen euro), een stijging van 116 procent vergeleken met een jaar eerder.