Een groot aantal nationale en internationale websites is donderdagavond weer bereikbaar, nadat een storing bij internetbedrijf Akamai ze eerder had platgelegd. Onder meer pagina's van de politie, NS, Albert Heijn en diensten van de Rabobank en ABN Amro waren aan het begin van de avond door de storing niet of nauwelijks bereikbaar.

Rond 18.00 uur ontstonden er problemen bij veel websites van onder meer media, banken en organisaties. Ook sites van DPG Media, waaronder die van NU.nl, de Volkskrant en veel regionale titels, waren minder goed bereikbaar dan normaal. Verder kampten de websites van Zalando, Funda en Airbnb met problemen.

Daarnaast waren ook veel buitenlandse websites niet of slecht te bereiken. De storing trof onder meer FedEx, UPS en Amazon.

De problemen werden veroorzaakt door een storing bij Akamai, dat er normaal gesproken voor zorgt dat websites wereldwijd voor mensen bereikbaar zijn. Via de statuspagina van het bedrijf werden mensen op de hoogte gehouden.

Rond 18.45 uur gaf Akamai op Twitter een update, waarin het zei een oplossing te hebben doorgevoerd. Sindsdien zijn veel sites ook weer online. Volgens het bedrijf werden de problemen niet veroorzaakt door een cyberaanval, maar door wat dan wel is niet duidelijk. Het bedrijf blijft de zaak in de gaten houden.

Een maand geleden vond een vergelijkbare storing plaats bij het bedrijf Fastly, waardoor eveneens veel sites een tijd lang onbereikbaar waren.