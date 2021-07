Een 24-jarige man uit Arnhem is dinsdag aangehouden, omdat hij zich volgens de politie schuldig heeft gemaakt aan phishing. Bij deze aanvallen werden slachtoffers naar nagemaakte inlogpagina's van banken geleid om ze inloggegevens te ontfutselen, zo meldt de politie donderdag.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt hem van het ontwikkelen, voorhanden hebben en verspreiden van phishingsoftware. De Arnhemmer wordt vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris in Rotterdam.

Met phishingsoftware kunnen criminelen phishingwebsites opzetten, die slachtoffers verleiden om op een valse (betaal)link te klikken. Ze krijgen die link via een sms, e-mail of WhatsApp van een afzender die zich voordoet als een bonafide financiële instelling of bedrijf.

De politie hield ook een vijftienjarige jongen uit Loenen aan de Vecht aan. Hij wordt verdacht van de verkoop van phishingsoftware. Deze verdachte is in afwachting van verder onderzoek in vrijheid gesteld. Het duo werd dinsdag aangehouden. Bij een derde persoon, een achttienjarige man uit Hoogeveen, is woensdag huiszoeking gedaan.

Deze vorm van digitale fraude leidde in 2019 tot een schade van 7,9 miljoen euro. Dit jaar is het schadebedrag al opgelopen tot 12,8 miljoen euro.