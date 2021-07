De Olympische Spelen in Tokio zijn begonnen. De officiële mascotte is Miraitowa, een vriendelijk uitziende robot die gasten en atleten welkom heet en die voorzien is van technologische snufjes.

Het idee voor Miraitowa werd geboren tijdens een ontwerpwedstrijd in augustus van 2017. Het robotje werd bedacht door Ryo Taniguchi en streed vervolgens met bedenksels van tweeduizend andere inzendingen voor de overwinning. Kinderen van zestienduizend Japanse basisscholen wezen Miraitowa uiteindelijk in 2018 als winnaar aan.

Miraitowa verschijnt in meerdere gedaantes in Tokio. Zo zal er een mens verkleed gaan als de robot, maar duikt hij ook daadwerkelijk in robotvorm op bij officiële locaties van de Spelen om mensen welkom te heten.

De kleine robot is gemaakt door Toyota, dat vaker robots ontwerpt. Op het hoofd van Miraitowa is een camera gezet, zodat hij mensen in de buurt kan herkennen. Vervolgens kan hij uitdrukkingen van gezichten uitlezen en daar zelf op reageren.

De twee ogen van Miraitowa zijn schermen, die bijvoorbeeld blijdschap, hartjes of sterretjes laten zien. Dankzij kleine gewrichten in zijn lichaam kan de robot verder ook zwaaien of bijvoorbeeld mensen de hand schudden, mits de strenge coronamaatregelen dat toelaten. De robot beweegt trouwens niet zelf, dat doet iemand die hem op afstand bedient.

Een toekomst vol hoop

De naam Miraitowa is een samenstelling van twee Japanse woorden. Mirai betekent 'toekomst' en towa betekent 'eeuwigheid'. Het idee is dat de mascotte de boodschap 'een toekomst vol hoop, voor altijd' uitdraagt.

Met die uitdrukking staat de robot dan ook voor innovatie en technologie, maar ook voor Japanse cultuur en geschiedenis. Het traditionele blauw-witte ruitjespatroon op zijn hoofd, komt overigens ook terug in het logo van de Olympische Spelen.

Ook een mascotte voor Paralympische Spelen

Naast een robotmascotte voor de Olympische Spelen is er ook een versie ontworpen voor de Paralympische Spelen. Someity (een combinatie van de woorden someiyoshino - een soort kersenbloem - en de uitdrukking 'zo machtig') lijkt qua doen en laten op Miraitowa, maar is roze met wit. Samen kunnen de robots elkaars bewegingen nadoen.

Miraitowa en Someity kunnen reageren op anderen en elkaar, hun armen en benen bewegen en emoties tonen. Daarmee zijn het niet de meest geavanceerde robots, maar met die insteek zijn ze ook niet ontworpen. Maker Taniguchi zegt tegen USA Today: "Ik hoop dat de mascottes mensen aan het lachen maken".