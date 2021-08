Aan het eind van iedere maand bespreekt NU.nl de grootste games die zijn verschenen. Met deze maand The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, NEO: The World Ends With You, Monster Hunter Stories 2 en The Great Ace Attorney Chronicles.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

Platform: Nintendo Switch

Score: 3 van de 5 sterren

Een herziene versie van wat wellicht een van de meest omstreden Zelda-games is. Toen Skyward Sword in 2011 op de Nintendo Wii verscheen, ging het vooral over de verplichte bewegingsbesturing. Hoofdrolspeler Link kon je alleen met een zwaard laten slaan of bommen laten gooien door met je eigen handen die bewegingen voor te doen.

Bij deze nieuwe editie is de bewegingsbesturing optioneel en kun je het zwaard ook besturen door het rechterpookje heen en weer te bewegen. Een slimme oplossing, maar bij onze speelsessies werkte het alsnog best vervelend. Omdat de game een onderscheid maakt tussen snelle en langzame bewegingen, werd vaak de verkeerde actie geregistreerd.

Na het spelen van opvolger Breath of the Wild voelde Skyward Sword voor ons ook wat ouderwets. Het is een zeer fomule-achtig spel, met lineaire puzzels die je in vaste volgorde moet oplossen. En hoewel het spel op een aantal punten is verfijnd, zijn er ook ontwerpkeuzes gemaakt waar we minder blij van werden. Zo is de aanschaf van een Amiibo-figuur van zo'n 20 euro verplicht om goed tussen locaties te kunnen reizen.

NEO The World Ends With You

Platformen: Nintendo Switch, PlayStation 4, later pc

Score: 3 van de 5 sterren

Het vervolg op Nintendo DS-game The World Ends With You uit 2007. Je doet in het hiernamaals mee aan een mysterieus spel, waarbij de winnaar weer terug tot leven gewekt kan worden. Dat gebeurt midden in het culturele centrum van het Japanse Tokio, met personages gehuld in de laatste mode uit die stad.

Vechten doe je aan de hand van speciale buttons, die jou en je teamgenoten speciale aanvallen laten uitvoeren. Omdat iedere button net iets anders in elkaar steekt, speelt je personage steeds weer compleet anders, wat de game fris houdt.

In een poging de hoofdpersonen aan te laten voelen als echte tieners is het gamescript gevuld met internetcultuurtermen zoals 'sus' en 'galaxy brain'. Dat kan soms ietwat tergend aanvoelen, als een volwassen schrijver die doet alsof hij heel hip en jong is. Daarnaast springt het verhaal allerlei kanten op, waardoor van structuur eigenlijk weinig sprake is.

Monster Hunter Stories 2

Platformen: pc, Nintendo Switch

Score: 5 van de 5 sterren

Gamestudio Capcom heeft in Japan groot succes met zijn Monster Hunter-games, waarin spelers samen grote bazen moeten verslaan. De Stories-games wijken af van die formule: in feite zijn het Pokémon-spellen, waarin je monsters verzamelt om mee te vechten.

Het tweede deel kan worden gespeeld zonder voorkennis van de voorganger en is buitengewoon uitgebreid. Alleen al het uitspelen van het verhaal neemt tegen de vijftig uur in beslag, waarna er nog tientallen extra missies zijn om je tanden in te bijten. De spelwereld ziet er goed uit, wat op de Nintendo Switch wel zorgt voor wat haperingen. Bij het testen van de pc-versie hadden we daar echter geen last van.

Waar in Pokémon alleen de monsters vechten, strijdt jouw eigen personage ook mee in Monster Hunter Stories 2. Het zorgt voor een extra laag diepgang, met daarbovenop gigantisch veel systemen die het spel tot in de honderden uren fascinerend houden. Een betere Pokémon dan de recente Pokémon-games.

The Great Ace Attorney Chronicles

Platformen: pc, PlayStation 4, Nintendo Switch

Score: 4 van de 5 sterren

Een soort interactief boek. Je speelt als een Japanse student die in de tijd van Sherlock Holmes afreist naar Londen, waar hij noodgedwongen aan de slag gaat als advocaat bij meerdere criminele zaken.

Tijdens het verdedigen van je cliënten ontdek je langzamerhand wat er werkelijk is gebeurd, wat dit eigenlijk een traditioneel detectiveverhaal maakt. Door het juiste bewijs in de rechtszaal te presenteren, onthul je ter plekke wie bijvoorbeeld de moordenaar is, waardoor het voelt alsof je dit zelf helemaal hebt uitgezocht. Iets waardoor jij je als speler ontzettend slim voelt.

De game is soms wel wat lang van stof, met hele alinea's aan tekst die ook in één zin gevat konden worden. Maar zodra het verhaal op gang komt, is het vooral fijn dat je lang in de spelwereld kunt blijven kleven.