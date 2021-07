De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de populaire videoapp TikTok een boete van 750.000 euro opgelegd, een van de hoogste boetes die de AP tot nu toe aan een bedrijf heeft uitgedeeld. De app schond volgens de toezichthouder de privacy van jonge kinderen.

TikTok heeft kinderen volgens de toezichthouder niet op een begrijpelijke manier duidelijk gemaakt hoe hun persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt, omdat de informatie van TikTok hierover bij installatie niet in het Nederlands, maar in het Engels wordt aangeboden. Dat gebeurde tussen 25 mei 2018 en 28 juli 2020.

De Engelse uitleg was volgens de AP in strijd met de Europese privacywet, waarin staat dat altijd duidelijk moet zijn wat er met je persoonsgegevens gebeurt. In de wet worden kinderen extra beschermd, omdat zij worden gezien als een extra kwetsbare groep die zich minder bewust is van de gevolgen van dit soort gegevensverwerking.

TikTok is het niet eens met de opgelegde boete. Het bedrijf zegt bezwaar aan te tekenen. In een verklaring meldt TikTok veel waarde te hechten aan privacy en het veilig houden van gebruikers: "Ons privacybeleid en een kortere, meer toegankelijke versie voor onze jongere gebruikers, die sinds juli 2020 in het Nederlands beschikbaar is, is door de Autoriteit Persoonsgegevens geaccepteerd als de oplossing van deze kwestie."

Toezichthouder AP startte vorig jaar onderzoek naar TikTok

De boete is een gevolg van onderzoek dat de AP vorig jaar startte naar TikTok, omdat er zorgen waren over de privacy van kinderen in de app. Volgens de toezichthouder hebben veel Nederlandse kinderen TikTok op hun telefoon staan.

Uitkomsten van het AP-onderzoek werden vorig jaar in oktober aan TikTok overhandigd. Het bedrijf heeft toen verschillende veranderingen toegezegd en doorgevoerd om de app veiliger te maken voor kinderen onder de zestien jaar. Naast dat er onduidelijkheid bestond over wat er met gegevens gebeurde, kunnen kinderen nog steeds liegen over hun leeftijd en op die manier een account aanmaken.

Het onderzoek is inmiddels overhandigd aan de Ierse toezichthouder, om een definitief oordeel te vellen. Toen de AP met het onderzoek begon, had TikTok geen Europese hoofdvestiging, maar tijdens het onderzoek vestigde het bedrijf zich definitief in Ierland. "De AP was vanaf dat moment alleen nog bevoegd om te oordelen over de privacyverklaring van TikTok, omdat de overtreding was beëindigd", zegt AP-vicevoorzitter Monique Verdier.

Vaker boetes voor TikTok wegens privacyschending

TikTok ligt al langer onder vuur als het gaat over de bescherming van kinderen. Vorige maand stuurden de Consumentenbond en stichting Take Back Your Privacy een claim van 1,5 miljard euro naar TikTok vanwege de schending van de privacy van kinderen. Volgens die twee partijen verzamelt en verhandelt de app op onrechtmatige wijze gegevens van kinderen. Daarom zou het bedrijf de kinderen een schadevergoeding moeten betalen.

In het buitenland kreeg TikTok ook al boetes omdat het de privacy van kinderen zou schenden. Vorig jaar kreeg het bedrijf hiervoor in Zuid-Korea een boete van omgerekend 135.400 euro. Begin dit jaar trof TikTok een schikking van in totaal 92 miljoen dollar omdat het bedrijf zonder toestemming data van gebruikers had verzameld.