Wat is de beste middelgrote bluetoothspeaker? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Draadloze speakers zijn er in allerlei soorten en maten. Belangrijk is waar je de speakers voor wil gebruiken. Luister je vooral thuis naar online muziek? Dan heb je geen accu nodig, maar wel goede wifi, want speakers voor thuis zijn bijna altijd wifispeakers. Een wifispeaker kan zelfstandig muziek streamen via internet.

Neem je de speaker graag mee, van de ene naar de andere ruimte of naar buiten, dan is een speaker met een accu handiger. Dit zijn eigenlijk altijd bluetoothspeakers. Bluetoothspeakers zijn zuinig met energie en verbind je heel makkelijk met je smartphone.

De Consumentenbond test draadloze speakers op onder meer de onderdelen geluidskwaliteit, gebruiksgemak, accu en energieverbruik. Er zijn in totaal 81 goed verkrijgbare draadloze speakers getest.

Van de 21 geteste draagbare speakers binnen de categorie middelgroot is een speaker van JBL de Beste uit de Test en een model van Ultimate Ears de Beste Koop.

Beste uit de Test: JBL Charge 4

Deze bluetoothspeaker van JBL is zeer geschikt voor onderweg. Er is een app waarmee je allerlei afspeelfuncties kunt regelen. Ook heel handig: je kunt je smartphone opladen via de USB-aansluiting, het is dus ook een soort powerbank. Je kunt er niet handsfree mee bellen. Een lijningang heeft hij wel, dus met een draad verbinden kan ook.

Vanwege de prima accuduur van deze JBL hoef je niet om de haverklap naar het stopcontact te rennen om op te laden. De accuduur is met negentien uur relatief lang. De geluidskwaliteit is ook dik in orde voor een bluetoothspeaker van deze omvang. Of je nu jazz, popmuziek of klassieke muziek wil luisteren; de JBL Charge 4 scoort goed.

Sommige speakers hebben last van haperingen of vertragingen in het geluid als er veel andere draadloze apparaten in de buurt zijn. Bij dit apparaat valt dat allemaal wel mee, want de Charge 4 is vrijwel niet storingsgevoelig.

Beste Koop: Ultimate Ears Wonderboom

Met de Ultimate Ears Wonderboom koop je een prima bluetoothspeaker voor een prima prijs. Maar vergeleken met de Beste Koop lever je wel wat in op kwaliteit. Want niet alleen de prijs is fors lager: ook de geluidskwaliteit haalt het niet bij die van de JBL.

Het gebruiksgemak van deze Ultimate Ears is wel weer dik in orde. Zo is hij makkelijk te koppelen met je smartphone en ook met de draagbaarheid zit het wel goed. Hij is met net geen halve kilo dan ook niet zo zwaar.

De accuduur is ook goed. Als je de Wonderboom op normaal volume gebruikt, gaat de accu ruim veertien uur mee.

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.