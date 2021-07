Speluitgever Activision Blizzard wordt in de Verenigde Staten voor de rechter gesleept. Vrouwelijke medewerkers van het bedrijf zouden worden gediscrimineerd en te maken hebben met seksuele intimidatie, meldt Bloomberg Law donderdag.

Activision Blizzard is onder andere bekend van de games Call of Duty en World of Warcraft. Binnen het bedrijf is ongeveer 20 procent van de medewerkers vrouw.

Het California Department of Fair Employment and Housing spande de rechtszaak aan. Uit een twee jaar durend onderzoek zou zijn gebleken dat vrouwelijke medewerkers worden gediscrimineerd. Zo krijgen zij minder loon voor hetzelfde werk en zouden zij minder snel promotie maken.

Ook worden vrouwelijke medewerkers seksueel geïntimideerd, zegt het bureau. Zo zouden mannen grappen maken over verkrachtingen en zich ongepast hebben gedragen tegenover vrouwen na het drinken van alcohol tijdens bepaalde evenementen. Ook zouden er naaktfoto's van een medewerkster zijn verspreid.

Volgens het bureau zou het bedrijf geen stappen hebben genomen om discriminatie en seksuele intimidatie tegen te gaan. Activision Blizzard zegt zich daarin niet te herkennen.

"Er is in ons bedrijf of onze branche geen plaats voor seksueel wangedrag of intimidatie, van welke aard dan ook. In zaken die verband hielden met wangedrag is actie ondernomen om het probleem aan te pakken", aldus het bedrijf.