Twitter test een functie waarbij gebruikers een tweet een duimpje omhoog of omlaag kunnen geven, meldt het bedrijf.

De nieuwe mogelijkheid wordt getest onder een selecte groep iOS-gebruikers. Twitter schrijft dat sommige mensen een duimpje zien, terwijl anderen kunnen kiezen uit een pijl omhoog en een pijl omlaag. Daarmee kunnen ze aangeven of ze een tweet leuk vinden of niet.

Het is niet duidelijk of Twitter plannen heeft om de functie voor iedereen uit te rollen. Ook is nog onbekend wat voor effect het zal hebben op de tijdlijn van gebruikers.

Op dit moment veranderen de stemmen nog niets aan de volgorde waarin gebruikers tweets te zien krijgen. Ook zijn de duimpjes nog niet door de schrijver van de tweet te bekijken.

"We testen deze functie om inzicht te krijgen in de soorten reacties die mensen relevant vinden tijdens een gesprek, zodat we kunnen werken aan manieren om daar meer van te laten zien", aldus Twitter.