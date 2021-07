Mensen die lid willen worden van Clubhouse hebben daarvoor niet langer een uitnodiging nodig. Vanaf nu kan iedereen een account aanmaken, meldt de audiochatapp in een blog.

Clubhouse schrijft dat de bètatest van de app voorbij is. Daarbij is ook het systeem waarbij mensen op een wachtlijst werden gezet verwijderd.

Gebruikers die nog op de wachtlijst staan, krijgen de komende tijd toegang tot de app. Ook kunnen zij ervoor kiezen handmatig een account aan te maken, waardoor ze gelijk gebruik kunnen maken van Clubhouse.

De app draait om het voeren en beluisteren van audiogesprekken met anderen. Als je lid bent geworden, is het mogelijk om deel te nemen aan virtuele rooms (kamers), waar mensen kunnen praten en luisteren naar gesprekken van anderen. Vaak gaan de gesprekken over een specifiek onderwerp, bijvoorbeeld tech of sport.