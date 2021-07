YouTube heeft woensdag video's van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro verwijderd vanwege "misleidende informatie" over het coronavirus.

In een verklaring schrijft het techbedrijf dat het na een "zorgvuldige beoordeling" heeft besloten de video's van de rechts-populistische president te verwijderen.

"Onze regels staan geen inhoud toe waarin staat dat hydroxychloroquine of het medicijn ivermectine effectief zijn bij de bestrijding van het coronavirus of het voorkomen van een coronabesmetting", schrijft YouTube in de verklaring. Het bedrijf voegt daaraan toe dat "de functie of politieke ideologie van Bolsonaro hier geen rol bij speelden".

Een woordvoerder van Bolsonaro wilde nog niet reageren op vragen van persbureau Reuters.

De radicaal-rechtse president heeft het malariamedicijn hydroxychloroquine tijdens de coronapandemie meerdere keren aangeprezen, hoewel de werking van het middel nooit is bewezen. Ook spreekt Bolsonaro regelmatig zijn twijfels uit over de ernst van het coronavirus en verafschuwt hij coronamaatregelen.

Eind vorig jaar verwijderden Facebook en Twitter al berichten van Bolsonaro vanwege misleidende en mogelijk gevaarlijke informatie over het coronavirus.