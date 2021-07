Op chatdienst Telegram wordt gehandeld in nagemaakte vaccinatiebewijzen. De GGD's hebben "enkele tientallen aangiftes" gedaan tegen mensen die zo'n bewijs hebben gekocht en tegen de lamp zijn gelopen, bevestigt de GGD GHOR Nederland woensdag na berichtgeving van Shownieuws.

Het gaat om vaccinatiebewijzen om een groen vinkje te krijgen in de CoronaCheck-app. Hierbij zou je zonder een prik toch geregistreerd kunnen worden als volledig gevaccineerd. Ook is het mogelijk om een "geel boekje" aan te schaffen met daarbij een aantekening van de vaccinatie.

Shownieuws nam anoniem contact op met een van de adverteerders. Deze beweert voor een prijs van 250 euro een vaccinatieregistratie te kunnen regelen via de systemen van de GGD. Met de registratie zou het vervolgens mogelijk zijn om een vaccinatiebewijs aan te maken in de CoronaCheck-app. Betalen kan via verschillende cryptovaluta's.

Volgens de GGD hebben de verkopers "daadwerkelijk iets geleverd dat door moest gaan voor een vaccinatiebewijs". Hoe de fraude is ontdekt, wil de GGD niet zeggen. Het is niet duidelijk of iedereen die een nagemaakt vaccinatiebewijs heeft gekocht ook tegen de lamp is gelopen.

De verkopers zelf zijn voor zover bekend nog niet achterhaald.