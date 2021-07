De Spaanse politie heeft een 22-jarige man uit Engeland opgepakt vanwege mogelijke betrokkenheid bij een grootschalige hack van Twitter. Onder anderen PVV-leider Geert Wilders werd daar vorig jaar het slachtoffer van.

Het lukte de dader of daders om toegang te krijgen tot zo'n 130 accounts op Twitter. Ook de Amerikaanse president Joe Biden en steenrijke zakenlieden als Jeff Bezos, Bill Gates en Elon Musk werden door de hack getroffen.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie meldt dat de verdachte is gearresteerd in de kustplaats Estepona in de zuidelijke regio Andalusië. Dat gebeurde op verzoek van de autoriteiten in de Verenigde Staten. Die willen de twintiger vervolgen voor allerlei criminele activiteiten op internet, waaronder het online stalken van een minderjarig slachtoffer.

De personen achter de Twitter-hack maakten vorig jaar naar schatting meer dan 100.000 dollar (bijna 85.000 euro) buit. Ze gebruikten de gekaapte accounts om nietsvermoedende Twitter-gebruikers om cryptomunten te vragen.

Zo verscheen op het gekaapte account van zakenman Musk een bericht waarin hij zogenaamd beloofde het dubbele bedrag terug te storten. "Jij stort 1.000 dollar, ik stort 2.000 dollar terug. Dit doe ik alleen het komende half uur", schreven de oplichters.