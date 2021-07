Drie mannen zijn dinsdag op heterdaad betrapt in een vakantiehuisje in de provincie Groningen toen zij bezig waren met spoofing, meldt de politie woensdag. Agenten vielen de woning binnen terwijl de verdachten aan de telefoon waren met een slachtoffer.

Spoofing is een vorm van fraude waarbij criminelen mensen geld afhandig maken door zich in sms- of chatberichten of via de telefoon voor te doen als een medewerker van een bank. De politie noemt deze vorm van criminaliteit ook wel bankhelpdeskfraude.

Agenten hielden onder andere een achttienjarige man uit Eelderwolde aan. Hij wordt niet alleen verdacht van spoofing, maar zou zich ook schuldig hebben gemaakt aan het illegaal overnemen van simkaarten, ook wel simswapping genoemd.

Daarnaast zou hij geld hebben witgewassen en phisingpanels hebben gekocht. Daarmee kunnen criminelen bankgegevens van slachtoffers inzien. Vervolgens kunnen ze inloggen op de echte website van de bank van het slachtoffer, om bankrekeningen te plunderen.

Bij het vakantiehuisje werden dinsdag ook twee mannen van 25 en 28 jaar uit Assen aangehouden. Woensdagochtend werd er nog een vierde persoon opgepakt op Schiphol. Het gaat om een zeventienjarige jongen uit Groningen. Deze drie mannen worden verdacht van betrokkenheid bij bankhelpdeskfraude.

De politie zegt niet uit te sluiten dat er nog meer verdachten worden opgepakt.