De GGD-sites waar test- en prikafspraken gemaakt kunnen worden, zijn getroffen door ddos-aanvallen. Daardoor zijn ze sinds dinsdag moeilijk te bereiken, meldt koepelorganisatie GGD GHOR woensdag.

Door de aanval lukt het sommige mensen niet om in te loggen met hun DigiD-gegevens op GGD-websites. Ze kunnen daardoor problemen hebben bij het opvragen van testuitslagen, het maken van een afspraak voor een coronatest of vaccinatie, of bij het inzien van eerder gemaakte afspraken.

Vanwege de problemen belt de GGD mensen op om negatieve testuitslagen door te geven. Bij positieve tests wordt er sowieso altijd gebeld. Als het niet lukt om online een afspraak voor een coronatest of vaccinatie te maken, raadt de GGD mensen aan telefonisch contact op te nemen.

De ddos-aanvallen hebben geen invloed op de werking van het Digitaal Corona Certificaat (DCC), meldt de GGD. De organisatie zegt dat er hard wordt gewerkt aan een oplossing.