De politie heeft drie personen uit Limburg opgepakt omdat ze illegaal de controle van simkaarten hebben overgenomen, een praktijk die ook wel bekendstaat als simswapping. De drie worden verdacht van computervredebreuk, witwassen en het stelen van cryptovaluta.

Het gaat om een 21-jarige man uit Stein, een 23-jarige man uit Heerlen en een 21-jarige man uit Elsloo. Naast de aanhoudingen werden ook drie woningen in Stein, Heerlen en Elsloo en een telefoonwinkel in Stein doorzocht. Daarbij werden telefoons, gegevensdragers en contant geld in beslag genomen.

De drie personen zouden betrokken zijn bij het stelen van tientallen telefoonnummers van klanten van T-Mobile, meldt NRC. Via simswapping konden ze nummers overzetten naar andere telefoons, om vervolgens bitcoins te kunnen stelen van de rechtmatige eigenaars. Dat lukte omdat ze met hun telefoons en de gestolen nummers verificatiecodes konden onderscheppen om in te loggen bij cryptobeurzen.

De aanhoudingen in Limburg zijn het gevolg van een inval in maart. Daarbij werden drie medewerkers van T-Mobile aangehouden. Zij worden ervan verdacht een programma bij de werkgever op het computersysteem te hebben geïnstalleerd, waarmee computers van het bedrijf op afstand overgenomen konden worden. Daarna zouden ze klantgegevens en telefoonnummers hebben gestolen voor simswapping.

De aangehouden verdachten zitten in beperkingen, wat betekent dat ze alleen in contact mogen staan met hun advocaat. De politie zegt dat het onderzoek doorgaat en dat meer aanhoudingen niet worden uitgesloten.