Blijf op de hoogte over de nieuwste reisadviezen met de Reisapp en leer over de geschiedenis met Historico. Dit zijn de apps van de week.

Reisapp

Ga je op vakantie naar het buitenland, dan is het handig om de Reisapp te installeren. Deze app van de Rijksoverheid bundelt alle informatie over reisadviezen rond het coronavirus.

De afgelopen week zijn via een update de notificaties verbeterd. Je kunt verschillende landen als favoriet instellen. Zodra het reisadvies van deze landen verandert, krijg je daar een notificatie van, bijvoorbeeld als je plots een coronatest moet doen voordat je het land binnenkomt.

Per land zie je tevens informatie over douaneregels en informatie over ambassades.

In de app kun je ook informatie vinden over hulp bij nood in het buitenland, met specifieke informatie over wat je moet doen als je je paspoort kwijt bent of bent gearresteerd. Je kunt in de app tevens valuta omrekenen.

Download Reisapp voor Android of iOS (gratis).

Historico

Over de geschiedenis is een hoop te leren, maar hoe houd je de volledige geschiedenis een beetje behapbaar? De app Historico pakt het per dag aan. Iedere dag zie je in de app welke belangrijke gebeurtenissen er op deze dag in voorgaande jaren hebben plaatsgevonden.

De weetjes zijn in verschillende categorieën opgedeeld. De belangrijkste evenementen op die dag staan bovenaan. Daarna zie je wie er op deze dag is geboren, maar ook wie er op deze dag is overleden. Daarnaast zie je belangrijke feestdagen.

Op het hoofdscherm van de app staan de belangrijkste evenementen en personen, maar per categorie kun je doorklikken om een lange lijst met alle gebeurtenissen te bekijken.

Wil je meer zien, dan kun je via de kalender ook tijdreizen door een andere dag te kiezen. Leuk als je bijvoorbeeld wil zien wat er is gebeurd op je verjaardag.

Download Historico voor iOS (gratis).

Alto's Odyssey: The Lost City

Apple biedt naast nieuwe games tegenwoordig ook klassiekers aan op abonnementsdienst Apple Arcade. Meestal gaat het dan om Plus-versies van games die je ook gewoon in de App Store kunt kopen, maar dan zonder advertenties en zonder in-appaankopen.

Met de populaire game Alto's Odyssey hebben de makers het wat grootser aangepakt. Op Apple Arcade vind je nu namelijk Alto's Odyssey: The Lost City met onderdelen die in de originele game niet te vinden zijn.

In de originele game glijd je over zandvlaktes en doe je trucjes, terwijl je verschillende gevaren ontwijkt. Bij een foutje moet je opnieuw beginnen, maar door te oefenen en upgrades te ontgrendelen kom je steeds verder.

In deze nieuwe versie is er een nieuwe omgeving te ontdekken en zijn er nieuwe uitdagingen te behalen. Had je de originele game al, dan hoef je niet opnieuw te beginnen. Alle voortgang neem je gewoon mee.

Download Alto's Odyssey voor iOS (Apple Arcade-abonnement vereist).

66 Trailer: Alto's Odyssey op Apple Arcade