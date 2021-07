Als we één ding geleerd hebben tijdens de coronacrisis, dan is het wel om thuis te werken. Alleen niet iedereen zal een schoonmaker rond hebben lopen die alles netjes houdt, zoals in de kantoortuin misschien wel het geval is. Met deze tips houd je in ieder geval je toetsenbord goed schoon.

Je toetsenbord is namelijk een bron van bacteriën en andere viezigheid. Je zit er de hele dag met je handen aan, ook vlak nadat je allerlei andere dingen hebt vastgepakt. Wie weet eet je er zelfs een broodje boven, waardoor er kruimels tussen de toetsen vallen, of misschien laat je kat zijn haren erboven dwarrelen terwijl hij tijdens het werk om je aandacht vraagt.

Het is dus geen slecht idee om het toetsenbord regelmatig te reinigen. De eerste stap daarbij is belangrijk: zorg ervoor dat hij uit staat. Een bedraad toetsenbord kun je het beste loskoppelen, terwijl je bij een draadloze versie het liefst de batterijen verwijderd. Gaat het om een laptop, zorg er dan voor dat het apparaat helemaal uit staat.

Met zachte verfkwast komt er meer vrij

De eerste tip is vrij simpel, maar erg effectief: houd het toetsenbord ondersteboven en schud er een paar keer flink mee. Geef daarbij ook een paar tikjes op de onderkant. Het zal je verbazen hoeveel vuil daar al mee vrijkomt. Doe dit dan ook boven een prullenbak of wastafel, anders wordt je bureau aardig smerig.

De grote stukken zijn nu losgekomen, maar met een zachte verfkwast (een ongebruikte, natuurlijk) komt er nog meer vrij. Houd het toetsenbord een beetje schuin en strijk met de kwast tussen de toetsen. Daarna kun je het laatste beetje vuil er weer uit schudden.

Het zijn wat simpele oplossingen die ook niet tegen al het vuil zullen werken. Heb je meer grof geschut nodig, dan kun je een busje perslucht aanschaffen. Daarmee blaas je het vuil met een krachtige stoot tussen je toetsenbord weg. Ook bestaan er speciale stofzuigertjes die klein genoeg zijn om tussen de toetsen te komen.

Gebruik een doekje voor bacteriën

Je toetsenbord ziet er zo al een stuk schoner uit, maar de bacteriën zijn natuurlijk nog niet weg. Daarvoor moet je met een doekje aan de slag. Het beste is een vochtig microvezeldoekje of een antibacterieel doekje. Daarmee poets je de grootste viezigheid van de toetsen af. Ga in ieder geval niet met grote hoeveelheden water aan de slag, want daar kan het toetsenbord niet tegen.

In extreme gevallen zou je kunnen proberen om de toetsen los te halen en individueel te poetsen, maar dat raden we niet aan. Veel toetsenborden zijn daar niet op gemaakt, zeker niet in het geval van laptops. Doe dit dus alleen als je echt weet waar je aan begint. Je moet hem daarna immers ook weer in elkaar kunnen zetten.

