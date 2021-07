Een nieuwe versie van de Chrome-browser van Google voor de iPhone geeft mensen de mogelijkheid om tabbladen die in de privémodus worden geopend te beveiligen. Dat kan met FaceID, de gezichtsscanner van de iPhone.

De update is inmiddels te downloaden in de App Store van Apple. Naast FaceID is het ook mogelijk om de tabbladen te beveiligingen met een pincode.

Met de privémodus (of incognitomodus) van de browser kunnen gebruikers op het internet zoeken, zonder dat Chrome de browsegeschiedenis en sitegegevens opslaat. Wel kunnen bezochte sites mogelijk informatie opslaan over de zoekactiviteit.

De functie is vooralsnog op iOS uitgebracht. Overigens is de functie wel beschikbaar gemaakt, maar kan het zijn dat nog niet iedereen er gebruik van kan maken.

Het instellen van de functie werkt zo:

Ga naar de instellingen door rechtsonder in beeld op de puntjes te tikken

Kies Privacy

Tik op Incognitotabbladen vergrendelen als je Chrome sluit

Onder de andere updates in de Chrome-app is de mogelijkheid om een schermafbeelding van een volledige webpagina te maken. Daarmee wordt dus niet alleen hetgeen in beeld staat afgedrukt. Ook deze functie wordt uitgerold.