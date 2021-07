Een nieuwe optie van Instagram laat gebruikers bepalen hoeveel gevoelige berichten ze te zien krijgen in het ontdekken-tabblad van de app. Instagram maakte de nieuwe functie bekend in een blogbericht.

Op het ontdekken-scherm van Instagram krijgen gebruikers foto's en video's te zien van accounts die ze niet volgen, maar die door het achterliggende algoritme worden voorgeschoteld op basis van interesse. Sommige beelden daarvan kunnen mogelijk aanstootgevend zijn, zelfs al zijn ze niet tegen de regels van Instagram.

De foto-app wil gebruikers daarom meer controle geven over hoe ze met gevoelige berichten omgaan. Onder dit soort berichten vallen bijvoorbeeld afbeeldingen van geweld of seksueel expliciete beelden. Ook suggestieve berichten kunnen gefilterd worden, bijvoorbeeld als iemand in doorschijnende kleding te zien is. Op Instagram zijn naaktbeelden en seksuele handelingen helemaal verboden.

Gebruikers kunnen op verschillende niveaus bepalen hoeveel gevoelige inhoud ze wensen te zien. Standaard staat de optie ingesteld op 'beperken', maar er valt ook te kiezen voor 'toestaan', waarbij gebruikers mogelijk meer foto's en video's zien die schokkend of aanstootgevend kunnen zijn. Deze optie is er niet voor mensen onder de 18 jaar. Verder is te kiezen voor 'nog meer beperken', waarmee het aantal gevoelige berichten verder wordt verminderd.

Zo pas je aan hoeveel gevoelige inhoud je ziet op Instagram