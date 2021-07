Het schandaal rond de Pegasus-spionagesoftware breidt zich uit. Zelfs de telefoons van de koning van Marokko en de Franse president Emmanuel Macron werden mogelijk digitaal geïnfiltreerd.

De Israëlische software, aanvankelijk bedoeld om terroristen mee op te sporen, zou zijn gebruikt om journalisten, activisten en advocaten mee te bespioneren. Dat bleek uit onderzoek van een aantal internationale mediabedrijven, waaronder de krant The Washington Post.

Inmiddels blijkt dat ook de koning van Marokko, Mohammed VI, een mogelijk doelwit was. Ook Macron en verschillende premiers, waaronder de voormalige Belgische regeringsleider Charles Michel, staan op de lijst van ruim 50.000 nummers waarop de geavanceerde Pegasus-spyware kon worden losgelaten.

Omdat de smartphones van deze hooggeplaatste functionarissen niet beschikbaar zijn voor controle, is niet bekend of ze ook daadwerkelijk zijn gehackt, meldt The Washington Post.

Het blijft dus onduidelijk of iemand erin is geslaagd "deze zeer persoonlijke apparaten om te zetten in zakspionnen die in staat zijn om bijna alle bewegingen, communicatie en persoonlijke relaties van een nationale leider te volgen", aldus het dagblad.

Franse justitie is onderzoek begonnen na klachten van journalisten

Onlangs werd al onthuld dat Pegasus, gemaakt door het Israëlische cybersecuritybedrijf NSO Group, door overheden wordt misbruikt om onder meer kritische journalisten, mensenrechtenactivisten, zakenmensen en oppositieleden te bespioneren via geïnfecteerde smartphones.

Drijvende kracht achter het omvangrijke Pegasus-onderzoek is de organisatie Forbidden Stories in Parijs. De Franse justitie is inmiddels een onderzoek begonnen na klachten van twee journalisten.

Luxemburg roept NSO Group op wet na te leven

Marokko wordt genoemd als land dat bij de spionage was betrokken, maar de autoriteiten daar ontkennen. Ook andere overheden worden genoemd, zoals die van Israël.

Ondertussen waarschuwt de regering van Luxemburg de NSO Group, die negen ondernemingen in het land heeft, de wet na te leven. Buitenlandminister Jean Asselborn wijst de bedrijven er "nadrukkelijk" op dat Luxemburg "letterlijk zijn exportcontroleverplichtingen zal nakomen".

Luxemburg zal "niet toestaan ​​dat de activiteiten van deze bedrijven vanuit Luxemburg bijdragen aan schendingen van mensenrechten in andere landen", aldus de regering.