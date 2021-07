Astronaut André Kuipers vond het mooi om te zien dat de achttienjarige Nederlander Oliver Daemen dinsdag zijn eerste toeristische ruimtevlucht maakte. "Voor Oliver is dit fantastisch."

Kuipers heeft de vlucht live gevolgd. "Dat blijft toch altijd even spannend, met name tijdens de lancering. Zeker als je erin zit. Ook de terugkeer is spannend, je moet maar hopen dat de parachutes opengaan."

Tijdens het bekijken van de beelden dacht Kuipers ook terug aan de eerste keer dat hij naar de ruimte ging. "Je weet dat het redelijk veilig is, maar toch heb je geen idee wat er precies gaat komen. Je zit in een stoeltje, de gordels gaan vast en je voelt een prettige spanning in je buik. Als je dan het zwarte heelal ziet en de blauwe aarde, dat is prachtig."

Hij vond het mooi om te zien dat de droom van Daemen in vervulling is gegaan. "Ook ik droomde er als kind van om naar de ruimte te gaan, dus voor Oliver is dit fantastisch. Ik hoop dat hij ervan genoten heeft. Het kwam ook totaal onverwacht dat hij mee mocht."

Kuipers was zelf twee keer in de ruimte. In 2004 en van 2011 tot 2012 verbleef hij in het ruimtestation ISS, zo'n 400 kilometer boven het oppervlak van de aarde. Daarmee was hij totde ruimtevlucht van dinsdag de laatste Nederlander die in de ruimte is geweest.

Daemen is de jongste astronaut ooit

Daemen, die als kind Kuipers ontmoette, ging dinsdag mee met een korte vlucht naar de rand van de dampkring. Zijn vaartuig kwam tot 107 kilometer hoogte. De Brabander verliet daarmee de dampkring en geldt als de jongste astronaut ooit.

Hij vloog mee met Jeff Bezos, de rijkste mens op aarde. Bezos' ruimtevaartbedrijf Blue Origin wil toeristische vluchten richting de ruimte verkopen.