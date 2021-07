Ruimtevaartbedrijf Blue Origin heeft dinsdag zijn eerste commerciële ruimtevlucht gemaakt. De raket met de achttienjarige Nederlander Oliver Daemen, de rijkste mens op aarde Jeff Bezos en twee anderen steeg op vanaf de ruimtebasis in het westen van Texas.

De vlucht duurde in totaal iets meer dan tien minuten. De raket ging naar een hoogte van ruim 100 kilometer, waar de passagiers een paar minuten gewichtloos waren en de aarde en het heelal konden zien. De capsule waar zij in zaten, landde na de lancering veilig in Texas, hangend aan parachutes.

Het ruimtevaartuig kwam tot een hoogte van 107 kilometer boven de aarde. Daarmee heeft Daemen de dampkring verlaten. Dat maakt hem de jongste astronaut ooit. Hij is ook de vierde geboren Nederlander die in de ruimte is geweest. Lodewijk van den Berg, Wubbo Ockels en André Kuipers gingen hem voor.

50 Oudste en jongste astronaut ooit vliegen met Jeff Bezos naar ruimte

'Beste dag ooit'

In het ruimtevaartuig zaten ook Bezos' jongere broer Mark Bezos en de 82-jarige Wally Funk. Zij is de oudste persoon die ooit in de ruimte is geweest. Funk maakte in de jaren zestig deel uit van de eerste lichting vrouwelijke astronauten van de Verenigde Staten, maar niemand van hen ging ooit de ruimte in.

Tijdens de vlucht was veel gejuich te horen vanuit de capsule. "Heel erg bedankt, dit was geweldig", zei Daemen meteen na de landing. "Beste dag ooit", jubelde ook Bezos.

In een latere verklaring noemde Daemen de vlucht een ervaring die zijn leven heeft veranderd. "Elke seconde van deze vlucht was onbeschrijfelijk intens. Het machtige effect van de G-krachten op je gestel, het epische moment dat je de dampkring verlaat. De blik op de aarde vanuit de ruimte is onvergetelijk. Terug op de grond besef je pas goed hoe enorm kwetsbaar onze planeet is in het onmetelijke sterrenstelsel. Ik realiseer me nu beter dan ooit dat we extreem zuinig moeten zijn op de aarde. Daar wil ik intensief aan bijdragen."

Multimiljardairs zijn verwikkeld in een concurrentiestrijd

Miljardair Jeff Bezos is de drijvende kracht achter het project. Hij wil toeristische vluchten naar de rand van de dampkring verkopen. Daarvoor heeft hij Blue Origin opgericht, dat de raket heeft ontwikkeld. Het ruimtevaartuig is al een paar keer getest zonder bemanningsleden en nam nu voor het eerst mensen mee.

Bezos is verwikkeld in een hevige concurrentiestrijd met andere multimiljardairs als Richard Branson (Virgin Galactic) en Elon Musk (SpaceX), die zich ook op ruimtetoerisme hebben gestort. Zij proberen elkaar af te troeven. Eerder deze maand vloog Branson met zijn eigen ruimtevliegtuig naar ongeveer 86 kilometer hoogte.