WhatsApp heeft een nieuwe functie waarmee mensen bij een audio- of videogroepsgesprek kunnen aansluiten nadat dat al is gestart, zo maakte de chatapp maandag bekend.

Het idee is dat deelnemers aan een groepsgesprek zelf kunnen bepalen wanneer ze aanhaken. Voorheen moesten mensen direct aan het begin hun telefoon opnemen, anders konden ze er niet meer bij. Volgens moederbedrijf Facebook maakt deze optie het gemakkelijker en spontaner om mee te doen aan groepsgesprekken op WhatsApp.

In het gespreksoverzicht van WhatsApp is het voortaan te zien als er groepsgesprekken bezig zijn. Met icoontjes wordt aangegeven of het om een gesprek met of zonder video gaat. Ook kunnen mensen voordat ze besluiten deel te nemen eerst even kijken wie er al in het gesprek aanwezig zijn.

De functie wordt de komende tijd beschikbaar gemaakt voor gebruikers. WhatsApp schrijft in het bijhorende bericht op de website van moederbedrijf Facebook dat gesprekken privé en versleuteld zijn, net als berichten die via de dienst worden verstuurd. Dat betekent dat alleen deelnemers iets van het gesprek meekrijgen en dat derden, zoals Facebook, niet kunnen meeluisteren.