De Amerikaanse president Joe Biden heeft opgehelderd wat hij vorige week bedoelde toen hij zei dat platforms zoals Facebook "mensen doden" door desinformatie over coronavaccins online te laten staan. Volgens Biden doelde hij met zijn uitspraak niet op de socialemediaplatforms als schuldige, maar op de mensen die de verkeerde informatie verspreiden, schrijft The Guardian.

"Facebook doodt geen mensen", zegt Biden. "Het gaat over die twaalf mensen die desinformatie verspreiden. Iedereen die daarnaar luistert wordt pijn gedaan; dat doodt mensen."

Met zijn uitspraak verwijst Biden naar een in maart verschenen rapport van het Center for Countering Digital Hate. In het rapport worden twaalf online persoonlijkheden aangehaald die verantwoordelijk worden geacht voor het op grote schaal verspreiden van desinformatie over coronavaccins en complottheorieën.

Biden zou met zijn uitspraken de druk bij socialemediabedrijven willen opvoeren om die praktijken aan te pakken. "Ik hoop dat Facebook iets tegen de verspreiding van desinformatie doet, in plaats van het persoonlijk op te vatten dat ik zou hebben gezegd dat 'Facebook mensen doodt'", zegt Biden.

Facebook reageerde dit weekend in een blogbericht op de eerdere uitspraken van Biden. Het bedrijf schreef onder meer dat de Amerikaanse regering socialemediabedrijven aanwijst als zondebok voor het stijgende percentage van coronabesmettingen in de VS. Ook zei Facebook juist te helpen bij het verspreiden van kloppende informatie rond het coronavirus.