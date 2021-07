De Europese Unie, het Witte Huis en de NAVO beschuldigen China ervan dit voorjaar een cyberaanval op de servers van e-maildienst Microsoft Exchange te hebben gepleegd. In maart konden hackers via een lek in de servers de mailboxen van tienduizenden organisaties wereldwijd inzien en plunderen. Na de aanval wees Microsoft Chinese staatshackers aan als daders.

Het Witte Huis spreekt over "onverantwoordelijke en ontwrichtende daden van China". Door de cybercriminelen niet aan te pakken, creëert het Aziatische land grote kostenposten voor de getroffen bedrijven, beweert de VS.

Samen met de EU, de NAVO en andere bondgenoten wil Amerika informatie over cyberaanvallen uitwisselen, zodat zij elkaar op tijd kunnen waarschuwen en beschermen.

Verder meldt de Amerikaanse overheid dat het ministerie van Justitie vier staatshackers van het Chinese ministerie van Staatsveiligheid aanklaagt. Tussen 2011 en 2018 zouden de vier pogingen hebben gedaan om computersystemen van Amerikaanse bedrijven, overheidsinstanties en universiteiten te hacken.

De EU vraagt China om tegen de hackers op te treden en "passende maatregelen te nemen". "De EU en haar lidstaten hechten waarde aan verantwoordelijk overheidsgedrag en de waarborging van een wereldwijde, open, vrije, stabiele en veilige cyberspace."

De NAVO zegt dat het ontwrichtende cyberaanvallen op burgers afkeurt. "Het bondgenootschap is vastberaden om cyberdreigingen in alle vormen actief te ontmoedigen en te bestrijden", klinkt het.

China heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen. In maart ontkende de Chinese overheid dat het achter de cyberaanval zat.