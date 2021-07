Videobeldienst Zoom neemt het Amerikaanse softwarebedrijf Five9 over voor 14,7 miljard dollar (12,5 miljard euro), meldde Zoom-topman Eric Yuan zondag in een blogpost. Het is de grootste overname van het bedrijf tot nu toe.

Five9 maakt cloudsoftware voor callcenters en klantenservices. De software voorziet medewerkers van relevante informatie wanneer zij een klant helpen. Ook bevat de software virtuele assistenten die bellers doorverbinden met het juiste loket.

Zoom wil zich gaan richten op de contactcentermarkt. Five9 is volgens Yuan daarom een goede aanvulling op Zoom Phone, de zakelijke versie van de belapp.

De aandeelhouders van Five9 en markttoezichthouders moeten de deal nog goedkeuren. Naar verwachting is de overname in de eerste helft van 2022 afgerond.

Zoom heeft in het afgelopen jaar meerdere ondernemingen overgenomen. Zo kocht het bedrijf het cryptografieplatform Keybase. Wat Zoom daarvoor heeft betaald, is niet bekendgemaakt.