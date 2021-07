De Chinese techgigant Tencent heeft de Britse gameontwikkelaar Sumo gekocht, schrijft Reuters maandag. Het bedrag omvat 1,27 miljard dollar (omgerekend 1 miljard euro).

Sumo heeft onder andere meegewerkt aan de ontwikkeling van het actiespel Hitman, dat in 2016 uitkwam voor de PlayStation 4 en Xbox One. De ontwikkelaar heeft veertien studio's in vijf landen.

Tencent heeft al 8,75 procent van Sumo in handen. Daarmee is het de op één na grootste aandeelhouder van het bedrijf. Het Chinese bedrijf is tevens 's werelds op één na grootste videogameconcern qua omzet, na Sony.

"Het bestuur van Sumo is ervan overtuigd dat het bedrijf gaat profiteren van Tencents expertise in de gamingindustrie en zijn strategische middelen", zegt Sumo-voorzitter Ian Livingstone tegen Reuters.

Het is de tweede grote deal in het afgelopen jaar waarbij een Brits videogamebedrijf is betrokken. In 2020 kocht Electronic Arts gameontwikkelaar Codemasters voor 1,2 miljard dollar. Codemasters ontwikkelt onder andere de racegameserie Dirt.