Ubisoft is door de Franse werknemersvakbond Solidaires Informatiques en twee voormalige Ubisoft-medewerkers aangeklaagd, schrijft Kotaku. Volgens de aanklacht hielden het bedrijf en directeur Yves Guillemot "institutionele seksuele intimidatie" op de werkvloer in stand.

Solidaires Informatiques zegt dat het voor Ubisoft winstgevender is om intimiderende personen aan boord te houden, dan om de werknemers te beschermen. In de aanklacht worden meerdere personen van Ubisoft genoemd. Onder hen is Guillemot, omdat hij volgens de bond als baas verantwoordelijk is voor wat er binnen het bedrijf gebeurt.

Ubisoft laat in een reactie aan Kotaku weten "geen verdere details" te delen over de aanklacht.

Het rommelt al langer bij Ubisoft vanwege seksueel wangedrag op de werkvloer. Als gevolg daarvan legden een jaar geleden drie hoge functionarissen van het bedrijf hun functie neer. Afgelopen herfst bleek uit een onderzoek van het bedrijf dat een op de vier Ubisoft-werknemers te maken heeft gekregen met wangedrag.

Ubisoft zei eerder "een grondige evaluatie" te hebben uitgevoerd toen er beschuldigingen kwamen van wangedrag en ongepast gedrag. Het bedrijf wilde onderzoeken starten bij kantoren in verschillende landen. Guillemot zei vorig jaar dat Ubisoft de werknemers "geen veilige en inclusieve werkomgeving heeft kunnen garanderen".