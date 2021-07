Het is onderzoekers van het Japanse National Institute of Information and Communications Technology (NICT) gelukt een downloadsnelheid van 319 terabits per seconde te halen. Daarmee is het internetsnelheidsrecord dat onderzoekers van University College London vorig jaar haalden (178 Tb/s) bijna verdubbeld.

De Japanse onderzoekers gebruikten geavanceerde glasvezeltechnologie om de hoge snelheid te halen. Hiervoor werd onder meer gebruikgemaakt van zeldzame mineralen en een zogeheten microkam, waarbij laserstralen in bundels worden afgeschoten.

Het NICT simuleerde de data op zo'n manier dat de downloadsnelheid over een gebied van 3.000 kilometer kon worden gemeten. Over die afstand werd door de onderzoekers geen vertraging in de snelheid of verzwakking in het signaal gemeten.

Met een snelheid van 319 Tb/s zouden 57.000 films per seconde kunnen worden gedownload of de gehele Spotify-bibliotheek in drie seconden, schrijft Yahoo News.

Voorlopig lijkt de techniek overigens niet meer te zijn dan een experiment, vanwege de hoge kosten die ermee zijn gemoeid. In Nederland zijn providers bezig met het aanleggen van internet met een hoge downloadsnelheid. Deze glasvezelnetwerken bereiken snelheden tot 1 gigabit per seconde.